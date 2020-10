Incumplen Rivas y Cabeza de Vaca con fideicomiso

Compartir esta publicación













Que los recursos del Fideicomiso del Puente III llegarán en su totalidad a Nuevo Laredo se ha convertido en una promesa no cumplida del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y del alcalde Enrique Rivas Cuéllar.

A principios de enero del 2020, a través de un comunicado, Rivas Cuéllar aseguró que había acordado con el gobernador regresar la totalidad de los ingresos generados por el Puente III a través del fideicomiso a Nuevo Laredo, sin embargo han pasado 10 meses y no se ha abordado nuevamente el tema y mucho menos cumplido la promesa.

El Puente del comercio mundial se inauguró el 15 de abril del año 2000, bajo la administración de Horacio Garza; los ingresos generados por el Puente del Comercio Mundial -como ocurre en Laredo hasta ahora- se quedaban en la ciudad hasta el año 2005 durante la gestión de Eugenio Hernandez Flores, que el fideicomiso pasó a manos del estado.

Es decir, que 15 de los 20 años que tiene de vida el principal instrumento de la principal aduana terrestre de latinoamérica, Nuevo Laredo no se ha visto beneficiado con la totalidad de los recursos recaudados por el Puente III, a diferencia de la vecina ciudad de Laredo, que anualmente compone parte de su presupuesto anual en base a la recaudación de dicho cruce.

Desde entonces -2005- la ciudad solo recibe de manera periódica una fracción del total de los ingresos captados por el concepto de peaje en el Puente III, pero no se han visto reflejados de manera contundente. De acuerdo al ex alcalde, Horacio Garza Garza, quien gestionó este proyecto, el puente del Comercio Mundial es una obra a la que le ha faltado crecimiento y desarrollo por la falta de voluntad política, además de la falta de transparencia.

“El fideicomiso se manejaba antes aquí en Nuevo Laredo y ahora lo manejan en Ciudad Victoria, pero eso sólo ellos lo saben, pero lo más importante es que el destino sea para Nuevo Laredo, porque el dinero que se invirtió en el puente es del pueblo de Nuevo Laredo no de otra parte y no sabemos si realmente se esté invirtiendo ahí o no, porque no hay información completa”, recalcó Horacio Garza Garza, ex alcalde de Nuevo Laredo.

Actualmente el puente III, tiene un saldo pendiente de 18 millones 047 mil 170.62 pesos, que terminará de pagarse hasta el 25 de octubre del 2024, hasta entonces, el estado seguirá manejando el fideicomiso, que hasta la fecha siguen sin transparentar los recursos.

