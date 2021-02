Laredo: Aseguran a 14 indocumentados dentro de camión de helados

En un “camioncito” de helados, chamoyadas, paletas, raspas, tostadas, aguas frescas, elotes desgranados y fritos pies, viajaban ocultos 14 indocumentados por las calles de la colonia Riverhill, al sur de Laredo.

Un operativo conjunto de Patrulla Fronteriza, DPS de Texas y Policía de Laredo, arrojó que un nutrido grupo de personas fueron vistos salir de las aguas del río y abordar varios vehículos, entre ellos un camión que recorre los barrios, ofreciendo sus antojos elaborados a base de hielo y de picante, como son nieves y frituras enchiladas.

La tarde de este miércoles 24 de febrero, sobre la calle Oleander, la cual topa casi con el río Grande, se interceptó a este camión con anuncios de venta de antojitos, el cual por sí solo llevaba 14 extranjeros sin documentos migratorios.

En otros autos, fueron hallados 3 indocumentados más.

El camión de las nieves tenía un chofer y un copiloto, ambos ciudadanos norteamericanos, los cuales fueron arrestados.

No se dijo de traficantes o “coyotes” detenidos en los otros tres autos, solo de un trío de indocumentados.

Los 17 extranjeros en total, son de Guatemala y México.

