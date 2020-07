Aseguran 52 indocumentados en casa de Laredo, Texas

Una casa con 52 indocumentados de Honduras, El Salvador, Guatemala y México aseguró la Patrulla Fronteriza la noche del martes con la ayuda de Guardabosques de Texas, Alguaciles del Condestables del Condado de Webb y Agentes de la Oficina del Abogado del Condado de Webb.

Las autoridades unidas para combatir el delito, dieron al traste con un caso en la cuadra 47 de la calle Chibcha, entre las colonias Los Obispos y El Edén, al sureste de Laredo, había también 3 adolescentes entre las 52 personas.

Cerca del cruce del camino La Pita Mangana y bulevar Cuatro Vientos, se dio este aseguramiento de extranjeros sin documentos migratorios, este 28 de julio.

Matthew Hudak, Jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Laredo, dijo o que la labor conjunta de las agencias de la ley, hace posible combatir mejor al delito trasnacional, como son el tráfico de drogas y de personas.

Los agentes de la Estación Sur, recibieron un reporte de una casa donde estaban hacinando a personas, llegaron a calle Chibcha entre las avenidas Ejido y Exodus y coparon el entorno.

“Fue un trabajo en equipo de todas las fuerzas participantes, una de ellas recibió tal aviso de posible presencia de indocumentados y resultó cierto”, dijo Hudak.

