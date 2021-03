Una bella chica influencer en Japón, resultó ser un hombre de 50 años

Una “influencer” que se dedicaba a viajar en moto por Japón, tenía seguidores, era admirada, cometió un error por accidente, donde fue descubierta, se trataba de un hombre de 50 años.

¿Cómo lo hizo? Resulta que el protagonista de la estafa ocupó una aplicación en su celular que le ayudó a transformar su rostro. ¿Quién lo descubrió? Te contamos lo que sucedió.

Su vida marchaba en orden, hasta que el programa de la televisión nipona Monday Late Show se encargó –sin querer– de desenmascarar. Como influencer se hacía llamar Souya no sōhi, @azusagakuyuki. Tenía miles de seguidores en Twitter.

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg

