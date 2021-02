Inicia el viernes declaración

Este viernes 12, inicia la declaración de impuestos y vence el 15 de abril, los laredenses de menores ingresos esperan ansiosos la retribución de su dinero, pero deben recordar ciertos consejos antes de presentar tal reclamo al IRS o Servicio de Rentas Internas.

Luego de un año impredecible con muchos cambios y desafíos, el IRS recomienda utilizar el Servicio de Depósito Directo, como la manera más segura, precisa y rápida de obtener un reembolso.

Y hacerlo electrónicamente, es decir presentarla por internet y elegir el depósito directo.

Depósito directo significa que cualquier reembolso de impuestos se deposita electrónicamente de forma gratuita en la cuenta financiera del contribuyente, 8 de cada 10 contribuyentes obtienen sus reembolsos por esta vía seleccionada.

Es el mismo sistema de transferencia electrónica que se usa para depositar casi el 98 por ciento de todos los beneficios del Seguro Social y Asuntos de Veteranos en millones de cuentas.

Para conocer formas seguras de pagar impuestos electrónicamete, visite la siguiente página IRS.gov/ pagos.

La deducción de oficina en el hogar está disponible para los contribuyentes calificados que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes y aquellos que trabajan en la economía compartida.

Sin embargo, la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos suspendió la deducción del uso de la oficina en el hogar desde 2018 a 2025 para los empleados.

Los empleados que reciben un cheque de pago o un W-2 exclusivamente de un empleador no son elegibles para la deducción, incluso si actualmente trabajan desde casa.

