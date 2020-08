Inicia la segunda semana de protestas en hospitales

Compartir esta publicación













Comenzó la segunda semana de protestas en los hospitales públicos y unidades del Sector Salud con civiles que se unieron a los reclamos del personal médico.

Y no es para menos, la crisis que atraviesa el Sector Salud también los afecta, pues además de médicos y enfermeras, hacen falta muchos medicamentos entre ellos la insulina y otros para el control de los niveles de glucosa y la hipertensión arterial, así como antibióticos, y algunas vacunas.

“Venimos en apoyo no sólo a los dos doctores destituidos sino a todo el personal, porque como quiera siempre recibimos mucho apoyo de ellos, siempre nos ayudan con medicamentos, cuando no hay en las unidades, veníamos aquí con el doctor Francisco Mejía y él veía la forma de que no nos fuéramos sin nada, incluso hasta de su misma bolsa nos daba para que los consiguieras”, reveló Guadalupe Cadena Aguirre, habitante de la Nueva Era.

“Estamos siendo dirigidos por autoridades tiranas, porque tenemos seis dias tratando una mesa de diálogos y ellos no se han hecho presentes, no me gustaría comentar esta palabra, pero a esto se le llama impunidad, porque estamos levantando la voz, y no somos escuchados”, dijo el delegado representante de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.

SE SUMA CONSEJO DE INSTITUCIONES

El titular del Consejo de Instituciones, Fernando Rodríguez Garza, se sumó a reprobar el despido injustificado de dos médicos.

“El Consejo de Instituciones se suma a la arbitrariedad cometida por la Secretaría de Salud en perjuicio del doctor Agustín Carballo y Francisco Mejía Barrientos”, expresó Rodríguez Garza.