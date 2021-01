Inicia vacunación en Nuevo Laredo, emoción y alivio

Compartir esta publicación













La emoción era inmensa, la espera concluía para los médicos de primera línea, pues ayer les aplicaron la ansiada vacuna contra el Covid-19 enviada por el gobierno federal, a los hospitales del IMSS, ISSSTE y el General en Nuevo Laredo.

Durante los más de 10 meses de lucha contra el coronavirus en Nuevo Laredo han fallecido 20 elementos de salud y más de 100 resultaron infectados, en esta pandemia que ha costado la vida a al menos 448 neolaredenses en total, incluyendo a estos trabaja-dores sanitarios.

Las mil 460 dosis serán aplicadas en tres días -comenzando ayer- de manera simultánea en los nosocomios Covid, y a los 21 días la segunda dosis de la vacuna Pfizer, para el mismo personal médico, que será el 4 de febrero.Las vacunas que llegaron el martes por la noche al Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl bajo un fuer-te resguardo militar, fueron distribuidas de la siguiente manera: para el Hospital de Zona No. 11 del IMSS, 685 dosis; la Clínica Hospital Agosto 12 del ISSSTE, obtuvo 405 y el General Solidaridad, 370 unidades para su personal de primera línea.

“El día de ayer y bajo resguardo de los soldados nos vacunaron y continuarán aplicando este biológico hasta el viernes en los hospitales de gobierno, es una aplicación muy sencilla que va en el brazo, pero para ello tienes que ser trabajador del ISSSTE, IMSS, General o Secretaría de Salud, previo al llenado de tus datos personales como nombre, domicilio, creden-cial y otros, para que estas vacunas sean realmente dirigidas al personal que labora en hospital o los covitarios”, mencionaron directivos médicos.

LA APLICACIÓN

En la aplicación de la vacuna en Nuevo Laredo participaron cuatro elementos de enfermería en cada institución de salud; cada frasco contiene cinco dosis,por lo que una vez descongelado y preparado debe ser usado en al menos cinco horas.“Hasta ahora no he presentado complicaciones, me la apliqué, ya que formo parte del batallón que atendemos pacientes Covid, y gracias a Dios no hemos tenido reacciones, y esperamos una segunda dosis en 21 días”, comentaron los médicos.

VACUNA FEDERAL

“Y esta vacuna enviada por la Federación viene a iluminar, a dar una esperanza e importante para continuar con las acciones de la salud para cuidar al resto de la población, encaminado en la educación de la vacunación y acciones en materia de la salud con las medidas que ya tenemos como uso del cubrebocas, lavado de manos, sana distancia y gel antibacterial, cuatro medidas que no debemos disminuir y que debemos de tener a la par con la vacunación”, se precisó.

Además se informó que una vez que se concluya la vacunación del personal de Salud, se dará inicio a la aplicación de la vacuna en personas de 60 años y más, así sucesivamente hasta vacunarse toda la población, por lo que no es momento de bajar la guardia, ya que para que pueda haber cam-bios en las medidas sanitarias se requiere de 70 por ciento de la población inmunizada con al-gunas restricciones en quienes padecen de alergias, menores de 16 años y mujeres embarazadas.

