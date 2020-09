Inicia la NFL y estas son las 10 cosas que debes saber

Compartir esta publicación













Se avecina una temporada atípica en la NFL, misma que comenzó con un Draft a distancia, sin sedes físicas y con las estrellas del futuro recibiendo la noticia de sus selecciones en casa.

La pandemia del coronavirus forzó muchos cambios en el deporte, el fútbol americano profesional no es la excepción; sin embargo, como cada año existen varias razones para no perderse un solo detalle.Por este motivo es importante realizar un desglose de lo más importante a considerar para la temporada 2020 de la NFL, que concluirá en febrero del 2021 con el Super Bowl LV.

1.- ¿Se jugará sin público en los estadios?

Debido a las complicaciones por los contagios de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, distintos equipos decidieron mantener sus puertas cerradas, aunque por alguna parte del año, mientras que otros podrían hacerlo toda la temporada y algunos con un aforo limitado.

2.- Protocolos contra el Covid-19

Como todos los deportes en el mundo distintos protocolos para prevenir los contagios de coronavirus han sido establecidos. Recientemente, la NFL anunció que se mantendrán las pruebas diarias, excepto los días de partido y además, para evitar falsos diagnósticos, en caso de que algún jugador resulte positivo por Covid-19, se le realizarán dos pruebas más para confirmar el resultado.

3.- Jugadores que no participarán en la temporada

Como parte de los acuerdos entre la Liga y jugadores, así como los equipos, se abrió la posibilidad a quienes decidieran no disputar la temporada 2020 de la NFL y varios jugadores han hecho válida la opción que tenía fecha límite para el 6 de agosto. En total 67 elementos de distintas posiciones decidieron no estar presentes este año.

4.- Los novatos a seguir

El atípico Draft 2020 de la NFL trajo buenos prospectos para la campaña entrante, uno de ellos, si no es que el principal, es el nuevo quarterback titular de los Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, pick número 1 global de LSU.

Novatos con expectativa de impacto inmediato

Joe Burrow, QB | Bengals

D’Andre Swift, RB | Lions

CeeDee Lamb, WR | Cowboys

Henry Ruggs III, WR | Raiders

Cam Akers, RB | Rams

5.- Movimientos más destacados.

Esta offseason trajo demasiadas sorpresas y movimientos inesperados. Sin duda alguna, los Buccaneers de Tampa Bay se robaron los reflectores con la llegada de Tom Brady y su amigo, Rob Gronkowski, entre otras adiciones. No obstante, no fueron los únicos que abrieron bocas de cara a la temporada 2020.

6.- Los MVPs de la temporada pasada.

Por supuesto que el máximo galardón se lo llevó el equipo de los Kansas City Chiefs, al ganar el Super Bowl LIV ante los San Francisco 49ers; sin embargo, a nivel individual también se entregaron reconocimientos.Lamar Jackson, con su temporada de 10 victorias y seis derrotas en campaña regular, fue nombrado el MVP de la NFL 100 gracias a sus 265 pases completos para un porcentaje del 66.1%, 3127 yardas por aire y 1205 por tierra. Jackson lanzó para 36 pases de touchdown, líder en este rubro el año anterior y acarreó el balón siete veces para la anotación.

7.- Las Vegas Raiders.

Tras finalizar la temporada 100 de la NFL, los Raiders dejaron de ser de Oakland o Los Ángeles, para pasar a representar a Las Vegas a partir de la offseason y se mudan de manera oficial a su nueva casa, el Allegiant Stadium, que vivirá su primer partido a partir de la segunda semana sin público y ante las Carolina Panthers.

8.- Nuevos estadios.

Esta temporada 2020 de la NFL verá la apertura de dos nuevos inmuebles de última generación. Primero, por su expectativa al tratarse de una nueva ciudad para la Liga, se destaca el Allegiant Stadium, la nueva casa de los Raiders de Las Vegas que tendrá capacidad para 65 mil espectadores.

En segundo lugar está el SoFi Stadium, que tendrá un aforo para 70,240 personas, ubicado en Inglewood, California y que fungirá como la casa de los Rams y Chargers de Los Ángeles.9.- ¿Dónde se juega el Super Bowl LV?La cita máxima para los 32 equipos que conforman la NFL: El Super Bowl. En esta ocasión, para su edición número 55 en la temporada 101 de la liga, el ‘Súper Domingo’ se realizará en el Raymond James Stadium, casa de los Tampa Bay Buccaneers.

10.- ¿Habrá juego en México?

Desafortunadamente y debido a la pandemia del coronavirus, la NFL decidió cancelar todos sus juegos programados para la Ciudad de México y Londres para este 2020, con la esperanza de regresar para el 2021. Los Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars y los Miami Dolphins eran los equipos designados a viajar.