Inicia temporada de lluvias, granizo y tornados en Texas

Después de que las heladas dejaron estragos en Texas, ahora los residentes deben estar alertas con el inicio de la temporada de tiempo severo, que inició con el mes de marzo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), los tejanos deberán estar alertas a las posibles tormentas que pueden desarrollarse durante las primeras semanas del mes.

Durante este periodo en Texas se presenta lo que denominan como Tiempo Severo, que se refiere a tormentas con ráfagas de vientos de por lo menos 58 millas por hora, granizo e incluso tornados.

Además de tormentas eléctricas que pueden producir rayos peligrosos y lluvias fuertes que provocan inundaciones repentinas.

Throughout the next week, portions of the Northern Plains are expected to receive an early taste of #Spring with high temperatures 10 to 20 degrees above average. Meanwhile, below average temperatures are forecast across the eastern U.S. and Gulf Coast States. pic.twitter.com/t3b5EFKUHG

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 1, 2021