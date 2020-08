Inquieta regreso a clases a papás y maestros, falta información

Compartir esta publicación













Padres de familia y expertos en educación manifestaron su inquietud por la falta de información sobre el regreso a clases de mañana lunes, el cual será a través de contenidos transmitidos por televisión en el caso de las escuelas públicas.

Regreso a clases diferente

Especialistas consideran que aspectos como opacidad, carencia de presupuesto para materiales educativos y herramientas tecnológicas, así como un retraso en la entrega de libros y materiales didácticos generan un ambiente de incertidumbre previo al inicio del regreso a clases

Padres de familia manifestaron su inquietud por la falta de información. Foto: Reforma

Fernando Ruiz, director de Investigación de la organización Mexicanos Primero, indicó que a días de que inicien las clases en un sistema a distancia, los profesores no cuentan con información de los contenidos que se transmitirán por televisión para poder planear didácticamente sus clases.

Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, cuestiona la opacidad de la Secretaría de Educación Pública.Participa

“La SEP sólo ha dicho que el 80 por ciento de los maestros en el ciclo pasado logró ponerse en contacto con sus alumnos, ¿y qué pasó con el otro 20 por ciento?, ahora, ¿qué ha pasado con las inscripciones?, ¿cuántos han logrado inscribirse?”, señala.

Algunos padres no han tenido comunicación con los maestros de sus hijos.

La hija de Rosalinda, Sirauqui, entrará a cuarto año y hasta el jueves no tenía asignado a ningún maestro en la Escuela Primaria Felipe Salido, en Huatabampo, Sonora.

“No hemos hablado con los maestros ni con nadie. Nosotros no sabemos qué maestro le va a tocar. El director no sé si tenga nuestros teléfonos porque teníamos grupo de WhatsApp con la anterior maestra que ya no está porque era interina”, dijo vía telefónica.

En tanto, Paulina Díaz Marín -quien su hijo Isander cursará el sexto grado en una primaria en la Ciudad de México-, dijo que hasta el fin de semana no les habían dicho nada sobre cómo comunicarse con sus maestros.