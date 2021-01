Instalan quiosco en Laredo, Texas para hacer pagos

El gobierno municipal comenzó a instalar afuera del edificio de City Hall, un quiosco electrónico para el pago de impuestos y de servicios como agua y drenaje.

Las autoridades informaron que el quiosco es manejado por el Departamento de Impuestos de Laredo y se ubica en 1110 Houston, por la entrada del lado norte del inmueble.

También se mencionó que con el quiosco, queda eliminado el buzón nocturno para recibir pagos.

El quiosco ofrece un mejor servicio a los clientes ya que permite pagar con efectivo, con cheques o con tarjetas de crédito. El aparato fue instalado, pero comenzará a funcionar hasta el 15 de febrero.

Además, se recordó que los contribuyentes pueden pagar impuestos sobre propiedad y recibos de agua en la página www.cityoflaredo.com, utilizando tarjetas de crédito o débito.

Otra opción para hacer los pagos de servicios y contribuciones es el Drive Thru del anexo de City Hall, en 1102 Bob Bullock Loop, que funciona de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

También se pueden aceptar pagos por teléfono, pero solamente para recibos de agua y con tarjeta de crédito. El número es el (956) 721-2032 y se atiende en horario de oficina.

Además, hay un buzón nocturno en el anexo de City Hall para pagos de impuestos y de recibos de agua después de las 5:00 de la tarde, pero solamente se aceptan tarjetas, no efectivo.

Los usuarios pueden enviar los pagos por correo a City of Laredo, P. O. Box 6548, Laredo, Texas 78042, pero sólo cheque.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden llamar al Departamento de Impuestos en el (956) 727-6403.

