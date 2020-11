Instalarán hoy filtros sanitarios en el Puente Dos

Compartir esta publicación













A partir de hoy serán instalados los filtros sanitarios en el puente internacional Número Dos, para un mejor control y restringir el ingreso de visitantes al país a únicamente a “visitas esenciales” para reducir el riesgo de contagios de Covid-19.

Dentro de las revisiones en materia de salud, en víspera de la llegada de los paisanos, Adolfo Benavides Guerra, coordinador local de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dijo que no se les puede impedir ingresar al país, pero sí se hace un llamado para concientizarlos para evitar que viajen, pero en caso de hacerlo, que cumplan los lineamientos de salud.

“A partir de mañana -hoy- vamos instalar los filtros sanitarios, siempre hemos tenido el filtro en el Aeropuerto y en el Puente Internacional 2, pero ahora estará en las afueras de este punto, esto por la temporada decembrina que se nos avecina y la llegada de los paisanos”, dijo.

Los horarios en los que se harán estas revisiones son de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche con la posibilidad de extenderse.

Explicó que se aplicarán las medidas sanitarias, como la toma de la temperatura, uso de cubrebocas, y la detección de síntomas de Covid para que en caso de presentar fiebre a más de 37. 5 grados se remitirá con un médico, o en su caso se regresará a su país de origen.

Otras de las medidas que se aplicarán es que no vengan más de dos personas en los vehículos, usen el cubreboca, y niños y adultos mayores se les restringe su ingreso a la ciudad, aclaró que las personas tengan la manera de justificar que su visita es esencial, no tendrá dificultad alguna.

“En el caso de las personas que no tenga un motivo esencial ni cómo justificarlo, así venga sola y con cubreboca se les va regresar, ya que un viaje esencial es porque vienen al médico, al veterinario, entre otros como aquellos que viven en Laredo, pero que trabajan en Nuevo Laredo -o viceversa- sí podrá ingresar, el resto que no pueda justificarlo no se le permitirá el ingreso, ya que se está en una temporada de incremento de contagios”, dijo.

Benavides Guerra detalló que para la reapertura de este filtro se contará con apoyo de Tránsito, la Policía Estatal, Protección Civil y apoyo del gobierno municipal y la federación.

“Nos vamos a instalar como estábamos la vez pasada en las afueras del Puente 2, es decir por la calle Bravo entre 20 de Noviembre y Pedro J. Mendez, la idea es exhortar a la gente por el momento no haga viajes a Nuevo Laredo, tratar de evitar la movilidad lo mayor posible”, expresó.