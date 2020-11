Instan a jóvenes a aplicar para apoyo

Todo estudiante universitario autosuficiente, que no presenta una declaración anual de impuestos, tiene hasta el 21 de noviembre para inscribirse

Compartir esta publicación













Todo estudiante universitario autosuficiente, que no presenta una declaración anual de impuestos, tiene hasta el 21 de noviembre para inscribirse y recibir del gobierno federal un Pago de Impacto Económico (EIP) para antes de fin de año, anunció el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Previo a que el martes 10 de noviembre es el Día Nacional de Inscripción de EIP, el IRS les recuerda a todas las personas que normalmente no presentan una declaración tributaria a que se inscriban para un pago de impacto económico con una visita rápida a la herramienta Non-Filers en IRS.gov. El Irma Treviño, especialista regional del Servicio de Rentas Internas, dijo que el gobierno federal quiere que los estudiantes elegibles reciban ese pago de 1 mil 200 dólares o más.

Que estén conscientes de que está cerca la fecha límite para inscribirse, es la clave, incluso la campaña masiva de este 10 de noviembre.

Los estudiantes universitarios, en particular, deben tener cuidado de no pasar por alto estos pagos si se mantienen a sí mismos y no pueden ser reclamados como dependientes en las declaraciones de impuestos de alguien.

Si bien la mayoría de las personas elegibles recibieron oportunamente este pago de impacto económico, otras, o sea, las que no declaran impuestos, no se beneficiaron.

Y sólo pueden obtener su dinero si se inscriben en línea con el IRS.

La única manera de hacerlo es mediante la herramienta Non-Filers, disponible exclusivamente en IRS.gov.

Las personas elegibles para usar la herramienta pueden incluir personas que reciben pocos o ningún ingreso, incluidos muchos estudiantes que se mantienen a sí mismos.

Los estudiantes dependientes de otros, no califican, eso significa que cualquier estudiante que sea reclamado como dependiente por sus padres u otra persona no puede recibir un pago.