Así luce el ex Magneto, Charlie a sus 50 años

Varias décadas han pasado desde que Charlie pisó los escenarios junto con el grupo Magneto, ahora tiene 50 años y se dejo ver junto a otro de los integrante sed la agrupación.

Elías Cervantes publicó una foto donde aparece con su con su compañero de grupo, quien dicho sea de paso tenía más fanáticas dentro del quinteto; y aunque en el pasado fue todo un galán, ahora el cambio es drástico.

en la fotografía que compartió en su cuenta de instagra, aparecen ambos cantantes abrazados y muy sonrientes, pero mientras Elías luce casi igual a como lo recordamos; Charlie causó sorpresa debido a que cambió dramáticamente su look y según varios internautas, luce como si tuviera más edad, con canas en la barba y en lugar de los rizos que lo caracterizaban se pueden ver unas entradas bastante pronunciadas.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, y aunque la mayoría de ellos los recuerdan con cariño, otros más destacaron el cambiazo que ha dado: “Asuu, Charlie se ve muy viejito”, “Y no manches, ¿es Charly?”, “OMG! ¿Es Charlie? no lo reconozco?”, “Parece abuelito”, “¿Qué le pasó?”, “A comparación de Charlie, todos están guapísimos”; son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Cabe destacar que en el reencuentro de los Magneto en el 90´s pop tour, Charlie no participó, pues ahora su vida se encuentra muy lejos de los escenarios.

Hace algún tiempo, en una entrevista de un programa local de Monterrey, Charlie dijo que a los 33 años, un psiquiatra lo sometió a diferentes pruebas de aptitudes y le sorprendió que se dedicara a la música, pues según el especialista, hubiera sido un excelente médico.

Ahora Charlie se dedica a la ingeniería de corte, algo que afirma se le dio muy fácil; sin embargo reconoció no fue fácil el cambio y tuvo muchos momentos de: “Siempre he creído que los buenos hábitos y la disciplina siempre te sacan adelante, y siempre he sido así”, dijo en su momento.

Recordemos que Charlie Martínez ingresó al grupo en 1988 y se retiró en 1994; cediendo su lugar a Tono.