Con internet, apenas la mitad de Nuevo Laredo

Otro gran grupo tiene mal servicio, con señal inestable e insuficiente y no pueden trabajar ni estudiar desde sus hogares

Rosa no tiene internet en su domicilio, pero la escuela en casa lo exige, por lo que diariamente debe trasladarse al hogar de un familiar para que sus hijos puedan tomar las clases en línea y esto no es por falta de recursos, sino que no hay cobertura para su colonia.

En Nuevo Laredo, hay 120 mil 296 viviendas habitadas, de éstas, sólo el 58.7 por ciento -70 mil 613- tiene cobertura de internet, de acuerdo con el último censo del Inegi, realizado durante el 2020 y revelado hace algunos días.

Uriel no puede tomar clases en línea de la universidad y mucho menos trabajar desde casa porque el servicio de internet que tiene, es insuficiente e inestable en la colonia donde vive, América I. Lo mismo sucede con vecinos de colonias como Bonanza, Valle Real, El Pedregal y otras al sur de la ciudad.

“Tenía Telmex, pero comenzó a fallar y nunca solucionaron absolutamente nada, ahora debo buscar otra opción, pero hemos batallado porque no todas las compañías tienen cobertura en la colonia.

Por ello no es precisamente por falta de recursos, sino que la ciudad no tiene la infraestructura suficiente para contar con este servicio que es esencial hoy en día con la pandemia”, comentó.

Sin embargo, existe otro segmento de la población que por falta de recursos no puede tener este servicio o no cuenta con dispositivos en casa para realizar, ya sea sus actividades educativas o laborales.

El Inegi reveló en ese sentido, que apenas el 39.7 por ciento de los hogares en Nuevo Laredo (47 mil 757 viviendas) tiene una computadora.

EXPECTATIVA YREALIDAD

Mientras que la autoridad educativa asegura que el 98 por ciento de los estudiantes de nivel básico ha tenido acceso a clases virtuales, los docentes difieren de esas cifras, pues muchos terminaron el primer trimestre del ciclo escolar sólo con la mitad de los alumnos registrados.

Un claro ejemplo de ello, es el maestro “Pepe”, a quien llamamos así ante su petición de anonimato, está frente a un grupo con 30 alumnos, pero en el primer trimestre sólo evaluó a 12 de ellos, menos del 50 por ciento.

Nuevo Laredo cuenta con tres proveedores de internet doméstico a gran escala, pero no todos cumplen con la velocidad que prometen a sus clientes y todos ellos cubren sólo ciertas áreas de la ciudad.

