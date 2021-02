‘Interstella 5555’: la película de anime que hizo Daft Punk

Tras la triste noticia con la que despertó el mundo de la música con la separación del dueto francés Daft Punk; quienes por años capturó el corazón de todo el mundo, no sólo con sus melodías, también por su amor a la cultura geek que quedó demostrado en el 2003 con ‘Interstella 5555’.

En 2003, Daft Punk llevó a la pantalla grande la música de su disco Discovery junto a uno de sus héroes del manga y el equipo tras Capitán Harlock, Dragon Ball Z, Slam Dunk y Sailor Moon. Acá la historia de una delicia visual y auditiva de ambición intergaláctica.

Luego de años un tanto a la saga, Daft Punk regresó a los primeros planos con su disco ‘Discovery’, siendo ‘One More Time’ el tema que hasta el momento es el más recordado; gran parte de su fama se la debe a su video musical, creado por Leiji Matsumoto y que formaba parte del proyecto ‘Intersetella 5555’.

Lo que muchos pensaban que era sólo una pieza, en realidad era el inicio de toda una historia que se contaba a través de los tracks del ‘Discovery’, y que fue animada por el creador de la ‘Princesa de los Mil Años’ y ‘Capitán Harlock’.

El propio dueto reconoció que la idea de ‘Interstella 5555’ nació desde la misma concepción de su álbum, de ahí que este tomara forma de manera conceptual al ser un continuo entre las canciones, sólo con pequeños puentes entre una melodía y otra.

thinking about being 11 and exploring limewire, searching “daft punk music videos” and seeing interstella 5555 piece by piece. seeing that fusion of electronic music and anime for the very first time . haahhhhhhghj damn i am crying pic.twitter.com/yb2MxzyQqV

— porter robinson (@porterrobinson) February 22, 2021