invaden basura y maleza panteones municipales

Entre la maleza y la basura descansan los difuntos en los panteones municipales de Nuevo Laredo.

Además, permanecerán cerrados del 26 de octubre al 6 de noviembre, por la celebración del Día de Muertos.

Al caminar entre calles, pasadizos y tumbas del camposanto, resaltan la basura y hierba crecida, brindando un mal aspecto a quienes de vez en cuando van a visitar a sus seres que partieron.

Tanto el Panteón Municipal Nuevo como el Antiguo se encuentran llenos de botes de plástico, flores regadas y la maleza crecida, que en tiempos de dengue empeoran la situación.

“Los dos panteones municipales están en el mismo estado, yo por lo general vengo a ver a mi querida madre para estar pendiente que no le crezca maleza alrededor de su tumba, pero hoy me di cuenta que está lleno de mucha basura, y no sólo éste, el otro municipal está en peor estado”, expresó Julio, mientras arreglaba la tumba de su difunda madre.

Muchos son los que aprovechan estas últimas semanas antes del cierre temporal, para hacer algunos arreglos, limpiar las tumbas y hacer una que otra oración dirigida a sus seres queridos; sin embargo, afirmaron que los mosquitos se han convertido en otro problema recurrente en los últimos días.

“La semana pasada vine y me tuve que ir porque me dio miedo por los mosquitos, esta vez traje mi repelente, pero sí me he dado cuenta que le falta un poco más de limpieza porque hay partes en donde se ve muy abandonado”, resaltó Ilda Calderón.

Tuvieron que pasar 45 días y una cantidad de contagios de dengue que no se veían desde el 2014 para que el Municipio se pusiera a fumigar la ciudad, justo cuando la ciudad está hasta el cuello de casos.

Para acabarla, estas últimas semanas se han acentuado los reportes de aguas est ancadas y brotes de aguas negras que preocupan a los vecinos por tratarse de las condiciones propicias para el desarrollo del mosquito o vector transmisor del dengue y otras enfermedades, especialmente cuando ya se han presentado casos en las respectivas colonias donde se hacen las denuncias.

Solamente esta semana recibimos más de una decena de reportes de vecinos preocupados, algunos de ellos hasta trajo consigo la organización de los propios colonos para dar a conocer un conjunto de reclamos en ese sentido.