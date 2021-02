Invertirá empresa mil mdd en bodegas en Laredo, Texas

Con una mega inversión de un billón de dólares, una poderosa empresa nacional desarrollará un centro de distribución de mercancías diversas en el norte de Laredo.

Se trata de Majestic Realty Co. que desarrollará mil 850 acres de terreno como respuesta a la elevada demanda de empresas exportadoras que quieren tener bodegas y distribución en el área de la frontera con México.

El proyecto se denomina Por Grande Logistics Port y la primera fase incluirá dos edificios, uno de 366 mil pies cuadrados y el otro de 423 mil, ambos inmuebles ya separados por compañías del comercio internacional.

El año pasado los inversionistas de Majestic desarrollaron la primera fase con un millón de pies cuadrados en cuatro edificios.

La compañía comenzó sus planes en el 2015 cuando adquirió un terreno de dos mil acres de Mercedes Benz en la milla 13 de la Carretera 35.

Majestic proyecta desarrollar los mil 850 acres en seis fases con 14 millones de pies cuadrados de construcción para actividades de almacenamiento, desarrollo industrial, distribución de mercancías y manufactura.

Los directivos de Majestic tomaron en cuenta la gran importancia de Laredo en el comercio internacional ya que acapara el 60 por ciento del movimiento de mercancías entre EU y México y es el segundo distrito aduanero más importante de EU.

El año pasado cruzaron por los puentes de Laredo 2.3 millones de camiones y 239 mil 017 vagones ferroviarios.

El cabildo de Laredo aprobó dar incentivos de zona de reinversiones (TRZ) y durante 5 años la empresa tendrá significativos ahorros de impuestos pero se comprometió a desarrollar 2 millones de pies cuadrados de edificios y a crear 850 empleos directos.

Majestic Realty tiene entre sus clientes a General Electric, Source Logistics, Toyota y Yazaki entre las principales.

