Investigan a CDV en México y Estados Unidos

Compartir esta publicación













REYNOSA.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, está sujeto a dos investigaciones legales: una en México, relacionada con el caso Lozoya; la segunda, en Estados Unidos y la lleva la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), especializada en crímenes trasnaccionales.

En México al mandatario estatal se le señala por su presunta participación en los sobornos provenientes de Odebrecht que se entregaron a integrantes de la LXII Legislatura para comprar votos a favor de la Reforma Energética.

Los se-ñalamientos en su contra están en la acusación presentada por Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual el ex director de Pemex señala a un grupo de legisladores Panistas de esa Legislatura -entre ellos García Cabeza de Vaca como Secretario de la Comisión de Energía en el Senado- de “extorsionarlo y presionarlo”.

Las imputaciones de Lozoya incluyen nombres de legisladores que se beneficiaron con sobornos de Odebrecht a “cambio de su voto” a favor de la aprobación en el Congreso de la Reforma Energética en 2013.

Por lo que atañe a la que se le sigue en Estados Unidos, el director de HSI en el Valle de Río Grande -dependiente del Servicio de Inmigración y control de Aduanas-, Kevin W. Benson, integra un expediente sobre el gobernador de Tamaulipas, según alerta a Proceso una fuente cercana de los servicios de seguridad estadounidenses que operan en McAllen.

Benson es quien encabezó la investigación sobre Tomás Yarrington, la cual forma parte de las acusaciones que se integraron para acusar al exgobernador de Tamaulipas por diversos delitos para finalmente capturarlo en Italia y extraditar lo a Estados Unidos.

Los agentes del HSI comandados por Benson ya investigaron a García Cabeza de Vaca hace tres años, antes de iniciarse el programa entre Texas y Tamaulipas denominado Campaña por la Seguridad y la Prosperidad, una iniciativa para combatir el narcotráfico en la cual participaron policías de ambas entidades, así como agencias de seguridad estadounidenses.

Es factible que la nueva investigación de Benson contra Cabeza de Vaca esté relacionada con una información que publicó la semana pasada el portal Animal Político, según la cual la DEA entregó a la FGR grabaciones telefónicas “que indican que el mandatario tamaulipeco podría haberse beneficiado de presuntas ganancias del crimen organizado”.

Benson deberá confirmar si Cabeza de Vaca recibió fondos para su campaña y se beneficia de los negocios de un discreto empresario de Reynosa, “contratista de Pemex”, acusado de contrabando de combustible y de estar relacionado con Javier Cantú Barragán, primo de Armando Hinojosa Cantú, de Grupo Higa, el empresario favorito de Enrique Peña Nieto.

“Para procesar legalmente al gobernador se requiere no sólo una acusación, sino que haya una carpeta de investigación con las pruebas presentadas en su contra”, comentó el abogado Juan Jorge Olivera Reyes, quien encabezó la defensa del ex gobernador Eugenio Hernández en la demanda contra su ex tradición a Estados Unidos.

“Como todo ciudadano, por premisa, en México se presume inocente. Y debido a su investidura primero deberá ser desaforado para poderlo juzgar”, dijo al reportero.