Investigan familia por el incendio entre Nuevo León y Coahuila

La Fiscalía General de Justicia del Estado de ambas entidades continúan con las investigaciones para esclarecer si los responsables del incendio que inició en Arteaga son de Nuevo León. Hay 8 mil 500 hectáreas dañadas.

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, indicó que según la fiscalía, hay indicios que comprometen a una familia residente en la entidad.

“Ya hay esas evidencias que marcan que es una familia residente en Nuevo León, sin embargo, no tengo los datos y si los tuviera no los diría en este momento para no entorpecer la investigación y que el Estado hará una evaluación de los datos por si llegara a existir un delito, que también se restituyan los daños. No soy yo quien debe confirmar eso, es la Fiscalía.”

ABC Noticias, en un recorrido por tierra, se constató que la afectación actual es menor que lo presentado anteriormente.

Además, ABC Noticias se constató de la presencia de Comisión Federal de Electricidad, personal de Agua y Drenaje de Monterrey, autoridades municipales de Santiago revisando los daños y se alistan para arrancar con la restitución de los servicios.

Por aire y tierra, continúan las acciones para sofocar el fuego en coordinación con dependencias federales y municipales de Protección Civil.

“El incendio más grande de los últimos 5 años, es justamente el de Coahuila” informó Protección Civil de Nuevo León.

El incendió de Coahuila abarcó hasta la comunidad de San José de Boquillas en Santiago, con una superficie estimada de 8 mil 500 hectáreas dañadas.

Con información de: PERIÓDICO ABC

