Investigan a Capitán Padilla, colaborador de Lozoya, por enriquecimiento

Compartir esta publicación













La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al Capitán Eduardo Padilla Yebra, quien fuera en el sexenio pasado gerente de la Terminal Marítima de Pajaritos, donde está la planta “chatarra” de Agronitrogenados, por un supuesto enriquecimiento ilícito de 2.9 millones de pesos.

En 2014, como responsable del proyecto de Renovación de la Flota Petrolera de Pemex, anunció el plan de compra de dos buque tanques por 260 millones de dólares, y al cambio de sexenio fue nombrado Gerente de Operación Marítima Portuaria.

El 29 de julio de 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió el procedimiento de verificación patrimonial que concluye que del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 Padilla tuvo un incremento injustificado en sus ingresos por 2 millones 971 mil 953 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Solicita FGR a EU la extradición de García Luna

Si bien Padilla Yebra interpuso una demanda de amparo contra dicha conclusión, dictada en el expediente VP/114/2017, no pudo suspender el hecho de que la SFP presentara una denuncia penal en su contra ante la FGR, por el delito de enriquecimiento ilícito.

En su demanda de garantías ante Agustín Tello Espíndola, Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, Padilla alega que no se valoraron debidamente las pruebas que ofreció para aclarar los ingresos adicionales que la SFP sostiene que son injustificados.

“Siendo una determinación fuera del procedimiento de responsabilidades, o penal o civil, debe tener el suscrito un medio de defensa extraordinario como es el juicio de amparo, para que pueda protegerme de que se me cause un daño irreparable como es una denuncia penal, hasta en tanto no se resuelva si fueron

debidamente valoradas mis pruebas de conformidad con el debido proceso”, dice el quejoso en su amparo.

Padilla lleva 18 años laborando en Pemex y durante 16 no aceptó que fuera pública su declaración patrimonial. Apenas en 2019, año en que la SFP se pronuncia sobre su procedimiento, aceptó que fuera publicada en la página electrónica de Servidores Públicos Federales.

En la modificación presentada en 2020, reportó 1 millón 970 mil 185 pesos en ingresos anuales como servidor público; 2 millones 83 mil de otros ingresos; 1 millón 855 mil por venta de inmuebles; y 228 mil por ingresos diversos a los anteriores, para un total de 4 millones 53 mil 185 pesos.

También declaró 5 inmuebles adquiridos a crédito entre 2009 y 2016, por un monto total de 6 millones 530 mil 954 pesos, así como la compra de un vehículo Mercedes Benz C-250 en 721 mil 900 pesos, en 2016, y un BMW X-4 por 844 mil 712 pesos, al año siguiente.

Padilla manifestó contar con 3 cuentas bancarias, así como valores en GBM Fondos de Inversión, además de adeudos y pasivos que originalmente fueron de 6 millones 963 mil 867 pesos.

Padilla es ingeniero geógrafo e hidrógrafo, además de piloto naval, por la Escuela Náutica Mercante de Tampico, y también obtuvo la maestría en administración de empresas navieras y portuarias en la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.

En julio de 2002 ingresó a la empresa productiva del Estado como coordinador de la Unidad de Control de Gestión de Pemex Refinación y desde entonces ocupó distintos puestos hasta llegar a la gerencia de la Terminal Marítima de Pajaritos en la administración pasada.

En diciembre de 2019 fue nombrado subdirector de Almacenamiento y Despacho de Pemex Logística.