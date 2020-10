Invierte Rivas poco y donde no hace falta

Gasta 3 millones en una calle que nadie usa, sin viviendas e ignora su promesa de ‘no salir de Villas de San Miguel hasta no reparar todas sus calles’

Compartir esta publicación













Para los habitantes de colonias como Villas de San Miguel, la priorización que aplica el Ayuntamiento en sus pavimentaciones es incongruente, pues mientras llevan años pidiendo reparar las accidentadas vialidades de su populoso sector, el gobierno municipal opta por invertir en tramos de calles que no tienen uso alguno al carecer de viviendas.

Un claro ejemplo es la Santa Gertrudis -entre Degollado y Río Pánuco- en la colonia Madero, una vialidad que no abarca más de una cuadra en una manzana en la que no hay alguna construcción y que por ende resulta innecesaria; no obstante, se está invirtiendo 3 millones 26 mil 35 pesos en repavimentar con carpeta asfáltica ese tramo, asegurando que beneficiarían a 3 mil 400 habitantes.

La obra sigue en proceso, mientras que en otras colonias, no sólo del poniente de la ciudad sino en distintos sectores, la sociedad constantemente reclama mejores vialidades. El Alcalde se comprometió a “no salir de Villas de San Miguel hasta que no quedaran reparadas las calles en su totalidad” en noviembre del 2018, pero a la fecha una gran cantidad de calles están en pésimas condiciones, con pavimentos deteriorados, pozos, baches, todo tipo de desperfectos.

“Ya no sabemos qué hacer para que nos tomen en cuenta, han sido muchas las promesas que nos han hecho, pero hasta ahora ninguna se ha cumplido.

Rivas dijo que no se iría de aquí, pero desde esa vez no ha vuelto”, expresó Magda Ramírez, habitante de la colonia.Un claro ejemplo en Villas de San Miguel es el Bulevar San Salomón, entre las calles San Armando y San Gustavo, que abarca seis cuadras consecutivas completamente destrozadas y llenas de baches.

En El Nogal, vecinos de las calles Caoba y Ombú han reportado en repetidas ocasiones la falta de interés por parte de las autoridades para solucionar un problema que han padecido por años, de aguas negras, que ha provocado el desgaste de las vialidades que sí son utilizadas diariamente por vecinos del sector.

Otro punto es la avenida Fundadores, que mantiene una afluencia constante de vehículos e incluso de peatones, que presenta baches y hundimientos justo a la altura de la escuela Naciones Unidas y alrededor de viviendas totalmente habitadas.Recientemente, ciudadanos lanzaron una campaña con la colocación de señalamientos para registrar o indicar las calles que están en pésimas condiciones con la leyenda “cuidado con los baches”, pues aseguraron que es más económico colocar un letrero, que reparar un coche después de haberse dañado al caer en uno de ellos.