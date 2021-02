Invita a ayudar a la Casa del Actor

Compartir esta publicación













“Hay que actuar por los que tanto actuaron para nosotros” es el exhorto que Antonio Saravia Sánchez hace a la comunidad de Nuevo Laredo, para apoyar económicamente a la Casa del Actor Mario Moreno “Cantinflas”, ubicada en la Ciudad de México, que ha albergado varias glorias del cine y televisión nacional.

Esta casa de retiro para artistas se encuentra en crisis y peligran 38 personas de la tercera edad, a consecuencia de la disputa entre el patronato y el actor Jesús Ochoa, presidente de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Es una institución que siempre me ha llamado mucho la atención porque soy actor, aunque ellos son profesionales, siento apego porque somos del gremio. Ahí ha estado mucha gente que ha pasado sus últimos días en ella.

“En la Casa del Actor son bien atendidos todos los que están internados ahí, cuentan con servicio médico todo el día, los atienden enfermeras y además están con su comunidad como artistas”, comentó.

“Hace 10 años me propuse conocerla, entonces averigüé la dirección y fui aprovechando mi viaje a la Ciudad de México. Me atendieron muy bien, me dieron un recorrido por las instalaciones.

“En ese entonces la persona que me atendió fue la directora, Francely Clemente, quien actualmente ya no está laborando ahí. Esa vez que visité estaban muy contentos porque era la inauguración de su elevador, que en un sitio como ese es indispensable para poder mover de un piso a otro a las personas que están ahí en retiro”, agregó el también actor.

EN CRISIS

La Casa del Actor está por cumplir 77 años desde que Mario Moreno “Cantinflas” la fundó y comenzó operaciones el 20 de febrero de 1944. Desde entonces brindó hogar a muchas figuras de la farándula.

Actualmente corre el peligro de cerrar definitivamente por falta de apoyo económico desde hace más de dos años por parte de la Asociación Nacional de Actores y estar en una disputa legal con el dirigente de la misma.

“Ahorita lamentablemente están en una situación de crisis. Siempre he pensado que cuando tengas un peso, por ejemplo mis recursos son muy limitados, pero recuerdo las palabras de la madreTeresa de Calcuta, quien decía ‘ayuda hasta que duela’. Entonces hay que hacer el esfuerzo por ayudarles a estos actores en retiro”, expresó.

EXHORTO

El comediante y presidente del patronato que rige la casa de retiro, Jorge Ortiz de Pinedo, ha declarado en diferentes medios nacionales el peligro que corre de cerrar el asilo por falta de apoyos.

“Ellos nos regalaron su talento, presencia durante muchos años. Sabemos que además ahorita por la pandemia el medio artístico está muy golpeado, porque no están funcionando los teatros, los circos, los centro de espectáculos. Entonces es momento de ayudar al menos a la Casa del Actor en donde hay muchas personas de la tercera edad, que están en peligro por no contar con los recursos suficientes para poder seguir atendiéndolos.

“Fui a realizar mi aportación al banco y llamé a la Casa del Actor para confirmar el número de cuenta, la persona que atendió mi llamada me comenzó a platicar sobre cómo hay personas de otras partes de México que han empezado a apoyar con donaciones desde 20 pesos. Me compartió también la historia de un niño que además les envió una carta muy emotiva, la cual fue leída a los actores y agradecieron mucho ese gesto”, indicó Saravia.

“Lo peor en esta vida es el silencio y la indiferencia, por eso de granito en granito o de pesito en pesito, podemos ayudarles. Invito a Nuevo Laredo a sumarse y apoyar”, finalizó.

Quienes deseen sumarse y hacer una donación a la Casa el Actor pueden realizarlo al número de cuenta 00100739029 de Scotiabank.