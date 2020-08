Invitan a concurso de dibujo infantil

El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 centímetros y no menor de 28 x 23 centímetros

“En situaciones de emergencias participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor”, así se titula el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020 organizado por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (SG Conapo) junto con el Fondo de Población de las Naciones Un ida s (U N F PA).

Los niños y jóvenes neolaredenses cada año tienen una importante participación en este tipo de convocatorias, tan sólo en el ciclo 2019-20 fueron enviados alrededor de 250 trabajos.

“Este año será totalmente diferente, todos los registros se realizarán en línea y de alguna manera facilitará la recepción que años atrás se llevaba a cabo en el Crede, nosotros nos encargábamos de recibirlos y enviarlos al Estado, que es una de las instancias coadyuvantes para promover el concurso. Hoy cada estudiante lo hará de manera personal y virtual al correo electrónico que marca la convocatoria”, destacó Arnulfo Alonso, enlace cultural del Crede.

El concurso promueve la participación de la niñez, adolescencia y juventud en la preparación para la recuperación y reconstrucción para mejorar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes a las emergencias, fomentando la reducción del riesgo de desastres. Podrán participar desde los 6 hasta los 24 años y la fecha límite para registrar los trabajos será el 15 de septiembre.

Participarán en el concurso los trabajos que hayan sido recibidos en una fecha que no exceda el límite del día de recepción. El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 centímetros y no menor de 28 x 23 centímetros.

La técnica es libre y se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.

Los resultados se darán a conocer el 16 de octubre del 2020 en los sitios de internet www.gob.mx/co-napo y mexico.unfpa.org.