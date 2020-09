Invitan a tramitar testamento

Compartir esta publicación













Este es el mes del testamento, en el que las notarías de la localidad tienen ofertas, por lo que aún está a tiempo de tramitarlo a bajo costo.

Si usted tiene la finalidad de pasarle a sus hijos o a un familiar inmediato un bien inmueble, existe una alternativa que es la donación en vida bajo el esquema de usufructo vitalicio.

La finalidad del usufructo es que usted pueda gozar de residir en el sector y que no lo despojen de ese bien inmueble mientras esté en vida, pero que éste ya le pertenece a su hijo o a quien se lo haya donado, con esa protección.

“Esta figura opera sólo en las donaciones y tienen por finalidad proteger al donante de un acto de ingratitud; por ejemplo, no podrán disponer del bien inmueble en vida del donante, no pueden enajenar, no pueden arrendar, entre otros”, señala la Notaría Pública 112 de Nuevo Laredo.

Recomiendan a los interesados dejar en vida y bien definido a quién se va a donar el bien inmueble para evitar problemas posteriores y dar tranquilidad a los seres queridos.

Normalmente, las personas que murieron intestadas dejan a problemas a familiares que llegan a enfrentar juicios sucesorios durante años.

El trámite en Nuevo Laredo tiene un costo de 2 mil 500 pesos y sólo necesita presentarse en la notaría que haya elegido con los siguientes documentos: acta de nacimiento y credencial de elector.

“Lo más importante que podemos heredar a nuestras familias es tranquilidad para cuando ya no estemos; el objetivo principal de esta campaña es fortalecer los lazos familiares y dar certeza a las familias y a todas las y los mexicanos sobre su patrimonio”, señala el gobierno federal en su página web.

De las 32 entidades federativas, Tamaulipas y Nuevo León figuran con los costos del testamento más caros, 2 mil 500 pesos y 2 mil 929 pesos, respectivamente.

El costo más barato lo ofrece el Estado de Morelos, en 812 pesos por cada traámite.

