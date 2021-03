Inyectan esperanza

Compartir esta publicación













Sus ojos se llenaron de brillo y esperanza; María de la Luz Ávila Figueroa pasará a la historia de Nuevo Laredo al convertirse en la primera persona de la ciudad -de la población abierta- en ser vacunada dentro del módulo de Expomex.

El reloj marcaba las 8:00 de una fresca mañana, el coche de María de la Luz avanzó al puesto de vacunación número cinco, donde tres minutos después le aplicaron la primera dosis de la vacuna Sinovac.

Desde la noche anterior, su hija Cristina se formó para ser de las primeras en tener la vacuna, pues su madre es paciente oncológica, formando parte de los segmentos más vulnerables.

“A ver cómo me va, yo tengo cáncer de hígado y estoy esperando que no me den reacciones, pero sí me siento más segura”, comentó María de la Luz.

Esperó junto a sus familiares por media hora en el estacionamiento que se habilitó, después de una revisión y al no presentar alguna reacción, pudo salir de los terrenos de la Feria para reposar en su casa, llena de esperanza por tener su primera dosis contra el Covid-19.

Así como ella, uno a uno fueron pasando autos y camionetas a los cinco puestos de vacunación que fueron habilitados en las instalaciones de Expomex, donde personal de salud trabajó coordinadamente con funcionarios federales para agilizar la aplicación y brindar atención a todos los adultos mayores que acudieron a la cita.

Posterior a la vacunación, los vehículos eran marcados con la hora de la aplicación y pasaban a un estacionamiento para esperar media hora; al pasar ese tiempo, un enfermero volvía a revisarlos y si no presentaba alguna complicación, les daba salida.

SEGUNDA NEOLAREDENSE

Minutos después, a las 8:07 de la mañana, María Francisca Betancourt, de 71 años, fue la segunda neolaredenses en recibir el biológico Sinovac para protegerla del coronavirus en la Unidad de Medicina Familiar No. 78 del Seguro Social.

Luego de media hora salió acompañada por su hija y por el personal del IMSS con una enorme sonrisa en el rostro, pues ahora tiene la certeza de que de enfermarse no tendrá complicaciones, pues con este biológico se reducen las complicaciones.

“No tengan miedo, vengan a vacunarse; muchos no queríamos venir porque tenemos miedo a morirnos, pero no pasa nada, es más, ni duele el piquete”, comentó Betancurt, quien al salir fue recibida con aplausos y gritos de “¡Viva!”, por las personas que esperaban.

TERCER VACUNADO

Lorenzo Barboza Gómez, de 70 años, se convirtió a las 8:35 de la mañana, en el tercer neolaredense en recibir el biológico. La emoción se reflejaba en su mirada, pues el cubrebocas cubría el resto de su cara, cuando se descubrió el brazo para que una enfermera le aplicara su primera dosis. Él llegó al Polyforum desde 4:00 de la mañana del sábado, junto a su esposa, quien también se la aplicó.