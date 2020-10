Irene Aldana: por primera vez una mexicana será estelar en la UFC

La peleadora mexicana Irene Aldana, vio cortado su camino por el campeonato femenino de peso gallo de la UFC, luego de que diera positivo a una prueba de covid-19 previo a su combate ante la estadunidense Holly Holm, en agosto de este año.

Casi dos meses después, y tras ya estar libre de la enfermedad, la sinaloense vuelve a tener la oportunidad para medirse a Holm, ahora en el evento UFC Fight Island 4, que se desarrollará el día de mañana en la Isla que diseñó la empresa de artes marciales mixtas para realizar sus eventos durante esta cuarentena en Abu Dabi.

Originalmente Irene Aldana se iba a enfrentar a Holm en Las Vegas, sin embargo, tal es la expectativa de este combate que ahora la UFC Fight Island, ubicada en Abu Dabi, será la sede de este evento, donde cabe señalar, que Irene Aldana se convierte en la primera mexicana en encabezar un evento de la empresa de artes marciales mixtas.

Por otro lado, Irene aseguró que su rival es una de las mujeres más completas que puede enfrentar, pues la oriunda de Culiacán destacó todas las armas que tiene Holly Holm, quien derrotó a la misma Ronda Rousey, sin embargo, esto no alarma a Aldana ya que sabe que ha crecido deportivamente y confía en el poder de su pegada.

Asimismo, luego de que el mismo Dana White, presidente de la UFC, afirmara que la ganadora de este combate podría ser la contendiente al campeonato, Aldana ha trabajado con mayor intensidad señalando que el campamento después de la cuarentena ha sido el más importante por el que ha pasado, así que, agradeció a sus entrenadores el esfuerzo para ver a Irene en los primeros peldaños.

She DID that 😳

@IreneAldana_ going for her third straight win this Saturday!

[ #UFCFightIsland4 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi] pic.twitter.com/FHC2BWIGUA

— UFC (@ufc) October 1, 2020