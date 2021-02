VIDEO: Irina Baeva le llora a su exnovio; no sabe porqué la dejó

Compartir esta publicación













Emmanuel Palomares terminó con Irina Baeva y le rompió el corazón.

Irina Baeva no solo dio detalles de cómo comenzó su relación con Gabriel Soto en una reciente entrevista, sino que también habló de otros difíciles episodios de su vida, que le sucedieron al llegar a México.

La actriz rusa contó en entrevista con Yordi Rosado que su relación con el actor Emmanuel Palomares fue uno de estos episodios difíciles, pues nunca entendió por qué terminó con ella, “Nosotros terminamos y fue, bueno, el drama de mi vida… Le sufrí mucho, nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo y la verdad era una relación muy bonita, llevábamos mucho tiempo juntos como dos años y medio, más o menos”, comenzó.

Y es que la estudiante del CEA, tiempo después recibió la oportunidad de protagonizar ‘Vino el Amor’, telenovela en la que conoció a Gabriel Soto. Pese a esta felicidad en lo laboral, Irina cuenta que su vida personal no era la mejor, “En ese momento fue cuando más sola me sentí… No sé qué fue lo que sucedió. Le preguntaba: ‘Pero, ¿qué es lo que está mal?’ Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea, la verdad es que no sé. Sí, lo amaba mucho”.

Ya al borde del llanto, Irina mencionó que se sintió muy sola en ese momento pues solo había pasado una semana de su ruptura cuando Michelle Renaud se iba a casar y están ambos invitados, “Justo cuando terminamos, estábamos invitados a la boda de Michelle Renaud, ella es muy amiga mía, y yo fui a la boda sola, fue cuando se casó hace muchos años. Recién aprendí a manejar y, por eso, te digo que fue en los momentos cuando más sola me sentía porque yo me compré mi primer coche… El día que me entregan mi camioneta, no hay nadie que me acompañe, no hay amigas, no hay novio, papás, familia, hermana, no hay nadie”.

La actriz contó que pese a haber terminado su relación, ella aún se empeñó a recuperar a Emmanuel, aunque entendió que si él no quería, no había nada más qué hacer, “Yo luché por esa relación, yo le mandaba sorpresas. Traté de hablar con él. Me puse el rango de un mes, yo dije: ‘En este mes voy a tratar de recuperar la relación’ y si no también sé que cuando ya el otro no quiere, estar como ahí rogando no tiene caso, es terrible para la persona que ya no quiere”, finalizó.

Irina contó el día que Emmanuel le confesó que ya no quería seguir con ella, pues le había preparado una cena romántica de sorpresa para recuperar la relación, “Una amiga me ayudó a llevarlo, él no sabía que iba. De pronto llegó, yo le edité un video con una canción de Carlos Rivera… Le dije: ‘Oye, pues yo te amo, por favor, pues vamos a darnos una oportunidad’ y él me dijo: ‘Yo también te amo -porque lloramos los dos-, pero yo ya no quiero estar contigo’ y yo dije ok, hasta aquí llegamos”.