Irina Baeva explota contra un reportero mientras corría en NY (VIDEO)

Compartir esta publicación













Irina Baeva eplotó contra un reportero que la abordó mientras hacía ejercicio en Nueva York.

Este viernes, 25 de septiembre, la actriz subió un par de historias a su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve caminando por Central Park, en la hisotria, Irina explicó que se encontraba en el parque para hacer ejercicio, además compartió que tenía una gran sorpresa a todos sus seguidores que revelará esta noche.

TE PUEDE INTERESAR: Niurka se ejercita en ropa interior y enciende Instagram

Sin embargo, en las siguientes historias la actriz exhibió a un reportero del programa ‘Suelta la Sopa’ que la estaba siguiendo y quería hacer un escándalo por qué ella no quería dar una entrevista sobre sí Gabriel Soto viajaría a Nueva York.

“En verdad vean esto aquí está un reportero de Telemundo ‘Suelta la Sopa’ que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park gracias que publique en mis historias que estoy aquí haciendo ejercicio y simplemente quiere preguntar si va venir Gabriel y hacer un escándalo”, dijo Irina Baeva en sus historias.

Después la actriz publicó más historias en donde contó que jamás había hecho esto, pero aseguró que el reportero se fue gracias a que le hablaron a la policía y fue así como la dejó de perseguir.

Irina admitió en el clip que ella también cometió un error: “Definitivamente fue un gran error de mi parte compartirles en tiempo real con ustedes lo feliz y lo contenta que estoy Nueva York por cuestión de seguridad ya lo aprendí no lo volveré hacer por más ganas que tenga de compartir cosas ustedes”, contó Baeva.

Y agregó la actriz: “(El reportero) Tenía la indicación de encontrarme en donde fuera, finalmente tuvimos que hablarle a la policía porque el señor literalmente no dejaba de perseguirme en lo que estamos esperando a que llegará la policía, me ofreció disculpas y me dijo su intención no era molestarme, que su intención no era alterarme. Dos cosas, una; Irina nunca publiques historias en tiempo real, y dos: las personas públicas somos seres humanos”.