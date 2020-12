Esto dijo Irina Baeva sobre videos íntimos de Gabriel Soto

Compartir esta publicación













Irina Baeva rompió el silencio tras la polémica filtración de videos íntimos de su actual pareja, Gabriel Soto.

La filtración de os videos íntimos de Gabriel Soto ha desatado reacciones de todo tipo, aunque sin duda una de las más esperadas es la de Irina Baeva, actual novia del actor mexicano.

La artista rusa fue captada durante su arribo al aeropuerto de la Ciudad de México, momento en que un reportero del programa Suelta la Sopa la cuestionó por esta situación.

“Oigan no, miren, lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente. Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy, como el hombre al que amo, tiene todo mi apoyo”, dijo la actriz.

No obstante, Baeva se mostró preocupada por las hijas de Gabriel Soto, y sin dudarlo agregó: “Lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto para un tema tan delicado porque hay 2 niñas de por medio”.

A pesar de ello, las preguntas del reportero continuaban, por lo que Irina puntualizó: “los únicos tres puntos que tengo que dejar en claro en este momento es esto: que Gabriel tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos, que todos tengamos respeto por favor, porque hay dos niñas de por medio, es un tema muy delicado, y como no fue en mi año, no me corresponde a mi comentarlo”.

De esta manera, la estrella de las telenovelas demostró su total respaldo a Gabriel Soto ante el escándalo que surgió por la difusión del video sexual que el actor protagoniza.