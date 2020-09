Iris Apfel, la influencer de 99 años ícono de la moda en Instagram

Compartir esta publicación













En la actualidad hay muchos adolescentes, que destacan en las redes sociales y son considerados influencers debido a que causan furor con los videos o fotografías que suben, sin embargo, nada está escrito en el mundo del Internet, es por eso que cualquier persona pueden convertirse en un referente en Instagram o TikTok, este es el caso de Iris Apfel, una mujer de 99 años que gracias a sus outfits y amor por la moda ha llamado la atención.

Iris Apfel es una empresaria, diseñadora de interiores y gracias a sus fotos en Instagram, es una de las influencer e íconos de la moda en Internet.

Aunque ahora cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, con quienes recientemente compartió fotos de la celebración de su cumpleaños 99, antes Iris fundó junto con su difunto esposo la tienda de textiles Old World Weavers, que con el tiempo se convirtió en un proveedor de blancos para la Casa Blanca.

Gracias a su gusto por la moda, años más tarde se convirtió en la editora de la revista Women´s Wear Daily e incluso ha colaborado con varias marcas, entre ellas MAC Cosmetics y con la joyería Swarovski.

El estilo de la influencer de 99 años se destaca por usar colores vibrantes y formas que podrían ser consideradas poco convencionales. Todos estos estilos quedan reflejados tanto en la ropa que usa, así como en su línea de joyería, algunas de ellas se exhiben el Peabody Museum de Massachusetts, Estados Unidos.

En Instagram, es considerada todo un ícono de la moda, es a través de esta red social que Iris Apfel comparte imágenes de su joyería, sus increíbles outfits, así como su colección de zapatos, uno de los accesorios favoritos de la influencer de 99 años.

​Tanto ha sido el impacto de Iris Apfel que, en el 2014, Albert Maysles realizó un documental sobre la vida e importancia de la influencer en la moda. El documental titulado Iris se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York.

Además, ha escrito varios libros entre ellos Iris Apfel: Accidental Icon, Rare bird of Fashion: The Irreverent Iris Apfel y el más reciente: Iris: The Coloring Book.