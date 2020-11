Isabel Madow se levanta la blusa y eleva la temperatura +FOTOS

Compartir esta publicación













La sensualidad de Isabel Madow invadió Instagram, donde una vez más elevó la temperatura de sus fieles seguidores posando frente al espejo con poca ropa y desafiando las reglas de esta red social.

Aunque la modelo ya nos tiene acostumbrados a sus fotografías candentes, en esta ocasión quiso ir más allá de los normal y se grabó mientras lucía un pequeño bikini y se levanta la blusa para mostrar sus pechos.

El video no pasó desapercibido, pues no solo sus seguidores llenaron su Instagram de halagos, también usuarios que no la siguen, entraron a cuenta para dejarle piropos.

Isabel Madow cuenta con una legión de fieles fans que no se pierden sus publicaciones en Instagram, las cuales ya son conocidas por su alta carga de sensualidad. Y en esta ocasión ella los complació no con una, sino con dos selfies.

Las imágenes muestran a la actriz y modelo en su casa, posando casi en topless y con una mini tanga negra; ella escribió un sugerente mensaje para sus seguidores: “Lindo día 💋💋💋 cuéntenme, qué van a hacer hoy? Los leo Muack”.

A sus 47 años, Isabel Madow no deja de lucir espectacular, y recientemente dio a conocer en una entrevista su deseo por incursionar en cine, sobre todo después de las experiencias que tuvo en la televisión en las pasadas décadas, en las que según ella sufrió bullying.

