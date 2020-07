Pasó Hanna pero viene Isaías; temen formación de tormenta en el Atlántico

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos vigilan un sistema de baja presión situado a unos mil 600 kilómetros al este de las islas de Barlovento, las más orientales de las Antillas Menores, con un 80 por ciento de probabilidades de transformarse en la próxima tormenta tropical en 48 horas. Su nombre: Isaías

Con el huracán “Hanna” convertido en una depresión tropical que descarga fuertes lluvias en el sur de Texas y el noreste de México y la tormenta tropical Gonzalo ya disipada en el Caribe, la atención en la cuenca atlántica está sobre el sistema que esta semana podría pasar a conocerse con el nombre en español “Isaías”.

Según el NHC, aunque la pasada noche el sistema se desorganizó ligeramente, se espera que “las condiciones medioambientales” se hagan más favorables para la formación en un día o dos de la depresión o tormenta tropical “Isaías”.

La zona de bajas presiones avanzará en dirección oeste a oeste-noroeste a una velocidad de 24 a 32 kilómetros por hora y puede empezar a afectar partes de las Antillas Menores el miércoles, de acuerdo con los pronósticos del organismo con sede en Miami.

Las islas de Barlovento, entre ellas Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadillas, Granada y Barbados son los primeros territorios poblados que el sistema encontrará en su camino.

Las probabilidades de formación de una tormenta con nombre en 48 horas son del 80 por ciento, pero en un plazo de cinco días se elevan a un 90 por ciento.

A broad low pressure system located about 850 miles east of the Windward Islands is likely to become a tropical depression or tropical storm during the next couple of days while it moves west-northwestward toward the Leeward Islands. https://t.co/m9946DoYYi pic.twitter.com/AlCgRwG0gy

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 27, 2020