FOTOS: Isela Vega la primer mexicana en posar para Playboy

Ayer se dio la trágica noticia del fallecimiento de la primera actriz Isela Vega, quien perdió la vida a causa de cáncer a los 81 años.

La actriz es recordada por innumerables trabajos en la industria del cine y la televisión, su talento que plasmó en cada uno de sus trabajos su inigualable belleza.

En 1957, cuando tenía 18 años de edad, fue Princesa del Carnaval de Hermosillo, esto le abre las puertas para iniciarse en el mundo del modelaje, por lo que viaja a Estados Unidos para estudiar inglés y modelaje.

Durante algún tiempo canta boleros y canciones de los Beatles en bares de la ciudad de México, como el Impala del hotel Regis, el Hilton y el Terraza casino, entre otros, después participa como modelo del programa Max Factor Hollywood en 1959, mientras toma clases de actuación. Al año siguiente salta a la pantalla grande con un papel en la cinta Verano violento (1960) junto a Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece la primera actriz Isela Vega, ícono del cine mexicano

Su debut en teatro es en la misma época con la comedia Una viuda y sus millones, de Alfonso Anaya, en el Teatro Venustiano Carranza.

Para 1960, después de varias participaciones en algunas películas mexicanas, se convierte en todo un sex symbol, desde entonces, nunca dejó de aparecer en múltiples proyectos de cine, teatro y televisión.

Isela Vega se convirtió en la primera mujer latina en posar desnuda para la revista Playboy, la actriz de Sonora era reconocida por su participación en películas del cine mexicano, en las cuales robaba suspiros con su belleza; no obstante, un buen día optó por llevar su popularidad al límite al decidir posar sin ropa en la revista ya mencionada.

Una vez que se llevó a cabo la sesión fotográfica, Isela Vegas, quien tenía apenas 34 años, estaba en boca de todo el mundo de la farándula; algunas artistas querían seguir su ejemplo, mientras que otras simplemente la tachaban de inmoral debido a la época en la que se vivía.

Isela Vega, the first Latin American woman to be a Playboy centerfold (July 1974), has died. In English we say, “Rest in peace.” In Mexico we say, “Como va a ser? Contaba con la inteligencia erótica de un tiempo en el que todo estaba prohibido. Que se la lleve el Diablo.” pic.twitter.com/AB0Enhdcax

— DamianJames (@DamianJ54874907) March 10, 2021