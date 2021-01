Italia bloquea a TikTok después de la muerte de una niña de 10 años

Compartir esta publicación













La importancia de la edad para lograr entrar e interactuar en redes sociales es muy importante, pues los niños menores a 13 años pueden ser más susceptibles a tener experiencias de acoso en línea en la red. Tras la muerte de una niña de 10 años después de hacer un reto que había visto en TikTok, el regulador de privacidad de datos en Italia (GPDP), instó a la red social a bloquear las cuentas de niños que son menores de 13 años.

En un comunicado, el regulador dijo que aunque TikTok se había comprometido a prohibir el registro de niños menores de 13 años, era fácil eludir esta regla, pues muchos niños cambiaban la fecha de nacimiento o simplemente no la ingresaban, por lo que ahora la red social tendrá que identificar y comprobar que la edad de los usuarios sea la real. Una portavoz de TikTok en Italia dijo que la compañía estaba analizando la comunicación recibida de parte de la autoridad.

“La privacidad y la seguridad son prioridades absolutas para TikTok y trabajamos constantemente para fortalecer nuestras políticas, nuestros procesos y nuestras tecnologías para proteger a nuestra comunidad y a los usuarios más jóvenes en particular”, dijo a Reuters, en un comentario enviado por correo electrónico la red social. Propiedad de ByteDance de China, TikTok ha ido creciendo rápidamente en popularidad en todo el mundo, especialmente entre los adolescentes.

El fallo se produjo después de que una niña muriera por asfixia en Palermo, Sicilia, en un caso que conmocionó a Italia. Sus padres dijeron que había estado participando en un llamado desafío de apagón en TikTok, colocándose un cinturón alrededor de su cuello y conteniendo la respiración mientras se grababa en su teléfono.

“TikTok era su mundo. Y YouTube. Así pasaba su tiempo ”, dijo el padre de la niña, Angelo Sicomero, en el periódico Corriere della Sera del sábado. Los fiscales han abierto una investigación sobre una posible incitación al suicidio y están buscando si alguien invitó a la niña a participar en el desafío. Dijo que a TikTok se le prohibió “seguir procesando los datos del usuario para los que no hay una certeza absoluta de la edad y, en consecuencia, del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el requisito de edad”.

Un funcionario dijo que esto significaba que los usuarios de cuentas no verificadas ya no podrían subir videos o interactuar con otras personas en la plataforma. El organismo de control dijo que había expresado su preocupación a TikTok en diciembre por lo que llamó una serie de violaciones, incluidas acusaciones de que la empresa no había protegido a los menores. Agregó que les había dicho a las autoridades de Irlanda sobre su decisión porque TikTok ha anunciado que ejecutará sus operaciones europeas desde Dublín.