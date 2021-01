Prohíbe Italia vuelos de Brasil por nueva variante de covid-19

ROMA.- Italia anunció este sábado que había prohibido los vuelos procedentes de Brasil debido a una nueva variante del covid-19 coronavirus descubierta en ese país.

“He firmado una orden que bloquea los vuelos desde Brasil y prohíbe la entrada en Italia de las personas que han estado allí en los últimos 14 días”, anunció el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, en Twitter.

Firmato ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione.

