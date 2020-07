¿Quién es iTownGameplay y de qué se le acusa en redes sociales?

Compartir esta publicación













La celebridad de la plataforma de Youtube, Álvaro Herreros Martínez, mejor conocido como iTownGameplay, ha causado una fuerte polémica en redes sociales los últimos días. El famoso “gamer” fue señalado de acoso por varias usuarias menores de edad.

Otro “youtuber” Dalas Review, destapó el día de ayer, mediante un vídeo publicado en su canal oficial un compilado de testimonios de afectadas por iTownGameplay, aparte de incluir pruebas que demuestran las acusaciones en contra del español son ciertas y que él siempre negó.

“Perdí suscriptores y vinieron todos los fanboys de Town a dar dislike masivo y a decir cosas sobre mí. Pero me da igual, porque la verdad no tiene precio. Y nunca me voy a vender”, explicó Dalas en la publicación, ya que varios seguidores de iTown lograron que cancelarlo por ‘mentiroso’ y ‘difamador’.

También el día de ayer se compartió un vídeo íntimo del “youtuber” a través de Twitter, donde se muestra cómo supuestamente habla con una menor de 13 años de edad. Las reacciones en su contra no se han hecho esperar con duras críticas por parte de sus detractores y también la comunidad en general. Sin embargo, el experto en videojuegos aún no se ha pronunciado al respecto, ni dado su versión oficial hasta el momento.

¿Quién es iTownGameplay?

Es uno de los “gamers” españoles más famosos. Tiene 34 años y su primer vídeo lo subió el 21 de septiembre de 2011. Su canal de YouTube iTownGamePlay Terror&Diversión cuenta con 12.4 millones de suscriptores, mismos que no han disminuido tras la polémica

Cabe resaltar que justo en este 2020, durante la cuarentena, lanzó un álbum musical llamado “Bicho Raro” compuesto por 10 canciones y que está disponible en la misma plataforma.

Cuando empecé en Youtube el 21 de Septiembre de 2011, no tenía tan siquiera el objetivo de llegar a dedicarme a esto, o que mucha gente me siguiera, hoy recibo esto… y sólo puedo deciros que ha sido todo gracias a vosotros/as, por muchos más años de entretenimiento, GRACIAS pic.twitter.com/tRDmm1r4uB — iTownGamePlay (@TownGamePlay) June 20, 2018

Chale, al final Dalas tenia razón. Admito mi error, quizá era la ignorancia la que me hacía negar que fuera posible. Esto es asqueroso. pic.twitter.com/IY6EMm8tLc — Prophecyx 🐺 (@ProphecyxOffic) July 13, 2020