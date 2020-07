Ivanka Trump protagoniza MEMES tras promocionar lata de frijoles

Compartir esta publicación













Ivanka Trump se convirtió en tendencia el día de hoy, gracias a una fotografía que colgó en sus redes sociales oficiales (@ivankatrump en Instagram). En ella se puede observar a la hija del presidente estadounidense Donald Trump. posando con una lata de frijoles de la marca latina “Goya”, seguido de su lema: “If it’s Goya, it has to be good. Si es Goya, tiene que ser bueno”.

La imagen de la también asesora presidencial, ha causado gran revuelo en principio, porque la pose de la norteamericana, ya que se ve demasiado forzada y su rostro también deja ver algo de incomodidad al momento de tomar la foto.

Hace cuatro días, el mandatario también publicó en su perfil una imagen con el mensaje “I love Goya” y otra donde posa con varios de los productos en el escritorio del Despacho Oval. La compañía se ganó el apoyo del entorno de la Casa Blanca, luego de que su director ejecutivo, Robert Unanue, elogiara públicamente la gestión del también empresario. Estas palabras causaron un fuerte impacto entre los consumidores de sus artículos.

Tras las declaraciones, toda la familia Trump ha demostrado su soporte a través de sus redes sociales con diversos ‘posts‘, siendo el de Ivanka el último de ellos, que ya alcanzó los 340 mil ´likes’ y casi 15 mil comentarios.

Sin embargo, los memes en Twitter tampoco se han hecho esperar e invadieron la plataforma con imágenes graciosas, comparando a Ivanka Trump con algunos personajes de caricaturas o incluso suplantando la lata con algún otro objeto. Aquí te dejamos algunos de ellos.

¡Muchas gracias, amigos, por todas sus carcajadas! ¡Y súper gracias a 'Goya'! pic.twitter.com/jZoHMK5t7q — #Simpsonito (@SimpsonitoMX) July 15, 2020

La recomendación tuitera del día de hoy viene patrocinada por, Ivanka Trump… pic.twitter.com/smLq6kOAC7 — TrollAzul (@trolecilloazul) July 15, 2020

mira a la Ivanka Trump

no respeta pic.twitter.com/xClLKDNYqV — 𝗜𝗚: @𝗘𝘂𝗴𝗲𝗻𝗶𝗼𝗙𝗼𝘁𝗼_ (@EugenioAndres_) July 15, 2020

Esta Ivanka está al ga re te pic.twitter.com/MZ28y3DSt8 — ɢ ☘︎︎ (@unnombreahi_17) July 15, 2020