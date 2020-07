Investigan en Matamoros venta de medicamento en redes sociales

Compartir esta publicación













La venta de medicamento utilizado con pacientes de Covid-19 de manera irregular en facecbook es un problema que está afectando a la frontera de Tamaulipas y en Matamoros ya investigan a quienes lo están haciendo.

De acuerdo con Ricardo González Gamboa, coordinador de Coepris en Matamoros, se alertó a la ciudadanía para que no adquieran medicamentos que se ofrecen a través de las redes sociales ya que se trata de algo ilegal.

El funcionario dijo que no solo no hay autorización para realizar las ventas de medicinas por estos medios, sino que por no estar regulado y representar un delito, las personas que los adquieran pueden ser víctimas de un fraude y lo que es peor, del deterioro de la salud al consumir productos no certificados.

TE PUEDE INTERESAR: Analizan reabrir playas de Tamaulipas en periodo vacacional

“No es recomendable comprar medicamento a través de redes sociales, nosotros estamos tratando de ubicar a quienes están ofreciendo estos medicamentos sin autorización, sin licencia sanitaria para expender cualquier medicamento”, explicó.

El funcionario dijo que actualmente la dependencia a través de la policía cibernética realiza una investigación y al parecer ya han sido detectados usuarios de redes que usan las mismas para lucrar con los medicamentos, es cuestión de tiempo para dar físicamente con quienes practican este ilícito comentó

González Gamboa recomendó a la población para que no se auto mediquen. Que al menor síntoma de este terrible virus Sars-cov-2, acudan con profesionales de la salud, a que se acerquen a las autoridades para dar seguimiento a sus condiciones de salud, y sobre todo a que no consuman medicamento que es ofrecido por redes sociales como Facebook donde además lo ofrecen a precios muy altos.