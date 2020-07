Para qué servía la ivermectina antes de utilizarlo para el covid-19

La ivermectina se agotó para revenderla. La OPS sugiere no usar el fármaco contra el cononavirus porque aún no hay datos de efectividad total

Ante la pandemia del nuevo coronavirus laboratorios, universidades y autoridades sanitarias prueban diversos tratamientos para atacar la enfermedad sin que hasta el momento se haya aprobado uno en particular. Una publicación en las redes sociales asegura que la Ivermectina, un medicamento usualmente usado para tratar parásitos internos y externos en animales y humanos, logró destruir al coronavirus en un lapso de dos días.

Ivermectina eficaz contra… los piojos

Anteriormente, La loción con ivermectina se utiliza para tratar los piojos de la cabeza (pequeños insectos que se adhieren a la piel) en adultos y niños de 6 meses de edad y mayores. La ivermectina pertenece a una clase de medicamentos llamados antihelmínticos. Funciona matando los piojos.

El medicamento ivermectin es capaz de matar al coronavirus en 48 horas”, dice la publicación.

AGOTAN EL MEDICAMENTO EN FARMACIAS…

Farmacias y boticas de la Zona Metropolitana de Monterrey reportaron un desabasto en el medicamento Ivermectina, tras revelarse que su fórmula puede ser útil para combatir el covid.

En un recorrido se pudo constatar que en siete farmacias del primer cuadro de Nuevo León, el medicamento cuyo precio oscila entre 150 y 250 pesos, está agotado desde hace dos semanas.

El medicamento se advierte, es utilizado regularmente para erradicar piojos y enfermedades provocadas en la piel por otros parásitos que se alojan en el cuerpo.

PUBLICACIÓN CON LÍMITES

La publicación lanzada en Internet omite señalar que eso ocurrió en una prueba in vitro, es decir, en laboratorio, y que el uso del medicamento aún no está aprobado para prevenir o tratar el Covid-19.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó:

Si bien existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento de Covid-19. No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir Covid-19 a menos que se lo haya recetado un médico y lo haya adquirido de una fuente legítima”.

La revista médica Science Direct publicó un artículo semanas atrás dando a conocer que la ivermectina pudo destruir al coronavirus en una prueba in vitro en un lapso de 48 horas. Sin embargo, aún está en pruebas su uso contra el Covid-19.

Un artículo de investigación publicado recientemente describió el efecto de la ivermectina en el SARS-CoV-2 en un entorno de laboratorio. Estos tipos de estudios de laboratorio se usan comúnmente en una etapa temprana del desarrollo de fármacos. Se necesitan pruebas adicionales para determinar si la ivermectina podría ser apropiada para prevenir o tratar el coronavirus o Covid-19”, agregó la FDA en su sitio oficial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado que aún no hay un tratamiento aprobado para tratar el nuevo coronavirus.PUBLICIDAD

Hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni antiviral específico contra el Covid‑19. Se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos específicos. Hay ensayos clínicos en curso para ponerlos a prueba. La OMS está coordinando los esfuerzos dirigidos a desarrollar vacunas y medicamentos para prevenir y tratar el Covid‑19”, dice la Organización en su sitio oficial.

OPS ADVIERTE DEL PELIGRO DE IVERMECTINA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) compiló una base de datos de evidencia de posibles terapias para la Covid-19, para la cual se realizó una revisión rápida de todos los estudios humanos in vitro (laboratorio) e in vivo (clínicos) de Covid-19 publicados de enero a mayo del 2020.

Esta revisión concluyó que los estudios sobre ivermectina presentan un riesgo elevado de sesgo, muy poca certeza de la evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños.

Aunque la eficacia de la ivermectina se está evaluando actualmente en varios estudios clínicos aleatorizados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) excluyó la ivermectina del estudio que copatrocina, “Solidaridad”, un ensayo para encontrar un tratamiento eficaz para la Covid-19.

La declaración del Comité de Expertos de Mectizan (ivermectina) sobre la eficacia potencial de la ivermectina para la Covid-19 enfatizó que los resultados de la eficacia para reducir la carga viral en cultivos de laboratorio, a niveles de dosificación muy superiores a los aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América (FDA) para el tratamiento de enfermedades parasitarias en humanos, no son suficientes para indicar que la ivermectina será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con Covid-19. Chaccour y col. advierten que no es conveniente utilizar los resultados in vitro como algo más que un indicador cualitativo de la posible eficacia y hacen hincapié en que “es necesario asegurar la diligencia debida y un análisis regulatorio antes de probar la ivermectina en la Covid-19”.