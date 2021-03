Ivonne Montero con daño en los pulmones por terrible contagio: VIDEO

Compartir esta publicación













La actriz Ivonne Montero de la nueva serie de televisión: Malverde El Santo Patrón ha lanzado un video sobre el estado de la enfermedad. El lunes pasado, la actriz Ivonne Montero estuvo expuesta al virus cerca de una semana y dio positivo por Covid-19, lo que preocupa a sus seguidores.

Sin embargo, en ese momento, Ivonne Montero anunció que casi no tenía síntomas de la enfermedad, la cual había cambiado en las últimas horas, pues a través de un video en las redes sociales, dijo que no pasó un buen momento con la infección.

Ivonne Montero estaba acostada en su cama, y se le podía ver muy afectada por los síntomas, y comentó: “Hola familia, ¿cómo están? Un beso grande, lleno de cariño … te digo, no es fácil, tengo fiebre toda la semana … . Tos “, comenzó a decir a sus seguidores y de inmediato causó preocupación.

En medio de una tos que no la dejaba hablar por momentos, Ivonne compartió más detalles de lo que ha vivido en los últimos días y comentó que tiene daño en los pulmones.

“ya me hicieron una tomografía… tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre” Ivonne Montero

Pese a esto, Ivonne se dice con ánimo para enfrentar esta enfermedad, “no me siento muy bien, pero bueno, estoy con ánimo. Va a venir ahorita una doctora a verme, ya va a dar media noche… espero que se me quite pronto esto”, comentó.

Ivonne continuó revelando los malestares que tenía, “me duele todo el cuerpo, no he dejado de tener fiebre toda la semana”, pero hizo una pausa cuando tuvo un ataque de tos, retomando el video diciendo, “estamos en contacto familia, un beso grande, muchas bendiciones”. Esta tarde, conductores de ‘Ventaneando’ comentaron que se pusieron en contacto con la actriz para saber más sobre su estado de salud y les habría comentado que amaneció mejor.

