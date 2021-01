Ixpanea acusa a Yayo Gutiérrez de abuso con videos de ella

Compartir esta publicación













A raíz de la denuncia de Nath Campos contra Ricardo González ‘Rix’, por abuso sexual, la también youtuber Ixpanea decidió romper el silencio y unirse a las acusaciones, denunciando los abusos de los que fue víctima por parte del también influencer Yayo Gutiérrez.

Yayo Gutiérrez acusado de grabar videos

“Me daba miedo hacer este video y que la gente dijera que lo hacía por seguidores. Es algo que guardé durante más de 10 años y no pensé que lo iba a decir, sin embargo, me llegó muchísimo lo de Nath”, empieza diciendo Ixpanea en el material que dura aproximadamente 16 minutos y en el que revela que el influencer grabó videos sexuales de ella sin su consentimiento.

“La persona que voy a decir, sí es Yayo”, comentó la youtuber que comparte sus experiencias de viajes y reveló que cuando conoció a Gutiérrez estaba enamorada de él, por lo que creía que lo que hacían estaba bien.

“Cuando apenas empezaba en YouTube, yo conocí a Yayo por otras personas y nos empezamos a llamar por videollamada… Yo tenía 18 o 19 años”, comentó.

Ixpanea cuenta que cuando él le confesó que tenía una foto de otra chica, le preguntó si de ella no tenía nada y “tenía un video mío, en ese momento me em$%& y le dije que lo borrara, le aventé la compu y me salí muy enojada”.

Posteriormente él le prestó su computadora y ella descubrió una carpeta con videos no sólo de ella, sino de varias chicas “yo en el momento, lo único que hice fue borrar la carpeta y reclamarle… pero no se me van a olvidar, me quedé traumada de por vida”.

