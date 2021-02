Jacky Bracamontes revela que su esposo ocultó cenizas de su hijo

Compartir esta publicación













Jacqueline Bracamontes recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida: el deceso de su hijo Martín , quien falleció dentro de su vientre tres días antes de nacer. La conductora de Netas Divinas dijo que perder a su bebé fue una de las “lecciones más grandes” que ha enfrentado; presente que su esposo, Martín Fuentes, le ocultó por años que había conservado las cenizas de su hijo.

En una entrevista para el programa Hoy día , Jacqueline Bracamontes rompió en llanto al hablar de la pérdida de su bebé hace casi ocho años. Señaló que no entendía los motivos por los que ella y su esposo tuvieron que enfrentar ese episodio tan complicado.

“Tengo dos grandes lecciones en mi vida (…) La más fuerte, la que todo mundo sabe es cuando perdí a mi bebé. Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba: ‘ ¿Es que por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué Diosito se llevó a mi niño? ¿Por qué no me lo dejo aquí conmigo? ¿Por qué me pasó esto? “, Mencionó Jacqueline Bracamontes.

La actriz dijo que después de mucho tiempo de cuestionarse los motivos de la muerte de su hijo, llegó a su vida una persona que le ayudó a comprender lo que estaba pasando.

“Hubo una persona que me dijo: ‘¿Por qué te preguntas el porqué ?, mejor pregúntate el para qué, ¿para qué vino ese bebé a sus vidas?’ Ahí entendí. Le dio paz a mi alma saber para qué vino: para salvarle la vida a mi Jacky , porque tal vez si ella hubiera venido sola, ella no hubiera llegado a este mundo “, mencionó.

Jacky Bracamontes revela si pudo despedirse de su bebé

Más adelante, la conductora comentó que nunca vio a su hijo porque cuando ella dio a luz, el pequeño ya había muerto. Mencionó que durante años Martín Fuentes guardó las cenizas del bebé, lo que le dio la oportunidad de despedirse de él.

“Al bebé nunca lo vi porque cuando nació, mi chiquito ya había fallecido, tres días antes, o sea, estaba dentro de mi panza y ya había fallecido. Hay un video que Martín tomó, pero yo nunca lo quise ver. Martín sí lo vio, él estaba ahí viviendo el parto. Nunca lo tuve en mis brazos (al bebé), físicamente nunca me despedí de él . Aunque sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas, él nunca me dijo. Creo que fue antes de embarazarme de las bebé que me dijo: ‘Tengo las cenizas de nuestro bebé, ¿qué hacemos? “, recordó.

Jacqueline Bracamontes dijo que se enteró hace cuatro años y la noticia la tomó por sorpresa. Tras la confesión de su esposo, decidió que no quería enterrar sus cenizas.

“Le dije: ‘Yo no lo quiero enterrar, quiero que esté cerca de nosotros’ Amo el mar, Martín ama el mar, le dije: ‘Entonces, vamos a esparcir sus cenizas en el mar’ y eso fue lo que hicimos. Fuimos a un ritual, que nadie se enteró, lloramos los dos otra vez, después de tantos años “, indica.

