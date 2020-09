VIDEO: Japón muestra su robot gigante que se mueve libremente

Japón, cuna de los robots gigantes, ya tiene su primer mecha funcional, en cierta forma; se trata del Gundam que está siendo construido en Yokohama, el cual fue puesto en modo de prueba recientemente, presentando una serie de movimientos libre y fluidos.

Así es, para sorpresa de todo mundo, la colosal figura camina, pone una rodilla en tierra, mueve sus manos y cabeza, e incluso apunta con un dedo al cielo. Eso sí, hay que señalar que el video tiene aumentada la velocidad, por lo que es probable que sus movimientos sean más toscos.

Este Gundam se comenzó a desarrollar desde hace varios meses con motivo de la apertura de un nuevo parque temático, el cual serviría de atracción relacionada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; dada la pandemia y cancelación de la justa deportiva, dicho centro de diversiones aún no se inaugura.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7

— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020