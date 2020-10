Señalan a Javier Lozano por vínculos con el narco

El político mexicano Javier Lozano fue señalado de tener vínculos con el narcotráfico, de acuerdo con investigaciones que datan de 2009.

En ese periodo, el poblano se desempeñaba como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión social (STPS) en el sexenio de Felipe Calderón.

El periodista norteamericano, Rick Freedman, aseguró, en publicaciones difundidas en redes sociales, que Lozano Alarcón sería investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA.

Afirmó que se le identificaría como el personaje que hacía la entrega de sobornos a diversas figuras durante ese sexenio, y se le conocería con el alias de “La Chiva Loca“, esto de acuerdo con testigos protegidos, llamadas, diarios y cuentas bancarias.

"La Chiva Loca" In various investigations, testimonies of protected witnesses, information analysis and data tracking, bank accounts, call log, etc. The code name "La Chiva Loca" has been repeated several times since 2009, as the character who not only served as a link between .

Señaló que Javier Lozano era el contacto entre funcionarios de alto rango del gobierno mexicano en funciones y el Cártel de Sinaloa.

Entre las funciones que menciona, se encuentran: recolecta y entrega de dinero, negociar, y el intercambio de mensajes privados de servidores públicos, policías, militares, aduanas y ministerios públicos.

member of the Senate, had close contact and protection from GGL and his promotion as Secretary of State was recommended to the government of Peña Nieto, who was not very sure of him due to his extensive actions of treason much mentioned in the political arena. There was no full

