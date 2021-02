Jefe de Policía de Texas falsifica su acta de matrimonio para engañar a dos amantes

Un jefe de policía de Texas fue arrestado la semana pasada por supuestamente falsificar un documento de anulación para engañar a su amante, con quien estaba comprometido en secreto en ese momento.

Jason Collier, de 41 años, fue detenido el 28 de enero después de que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Hutchinson iniciara una investigación criminal sobre el exjefe de policía, ministro ordenado y padre de cuatro hijos.

El policía fue acusado de alterar un documento del gobierno con la intención de defraudar, según KAMR.

El elaborado plan de Collier para ocultar sus múltiples vidas secretas quedó expuesto cuando una de sus prometidas supuestamente intentó verificar su documento de anulación falsificado y descubrió que estaba saliendo con otra mujer con la que planeaba casarse, todo mientras permanecía casado con su esposa.

La supuesta novia publicó sobre su revelación en Facebook, acusándolo de “vivir una vida doble/triple”, informó KAMR.

“Fui su novia hasta ayer”, escribió acerca del Jefe de Policía de Texas. “Me mintió y me presentó documentos de anulación falsos cuando supe que estaba casado. También me enteré de una segunda novia, Kristi, anoche. Nos mintió a nosotros, a nuestros hijos, y nos pidió a los dos que nos casáramos con él. Es un pobre representante de su ciudad”.

Un bufete de abogados que representa a la esposa de Collier le dijo a People.com que solicitó el divorcio el 1 de febrero.

