¿Recuerdas a Jennifer Peña? así luce en la actualidad

Selena, la Reyna del Tex Mex tuvo su mayor auge en los noventas, pero lamentablemente su estrella fue apagada al ser asesinada a muy temprana edad, en ese entonces otra prometedora cantante que incluso fue comparada con La Reyna del Tex Mex fue Jennifer Peña.

La intérprete, reconocida por sus temas ‘Abrázame y Bésame’ y ‘Si Tú Te Vas’, de un día a otro puso fin a su carrera musical.

La musica texana tuve un auge tremendo a principios de los años noventa de la mano de La Mafia, Emilio Navaira, Grupo Mazz y, principalmente, por Selena.

En el año 1995 cuando falleció Selena, A.B. Quintanilla continúo su carrera como compositor y productor del grupo Kumbia Kings, aunque también descubrió algunos talentos, entre ellos, Jennifer Peña.

Él le dio la oportunidad a Jennifer Peña para convertirse en una nueva estrella de la música texana. Ella, inspirada en la fallecida intérprete, siguió sus pasos aunque con su propio estilo.

“Abrázame y Bésame” (a dúo con DJ Kane), “El Dolor De Tu Presencia”, “Si Tú Te Vas”, “Hasta el Fin del Mundo” y “Vivo Y Muero En Tu Piel”, fueron algunos de los temas más reconocidos de la estrella.

La cantante de ahora 37 años formó una familia con el también cantante Obie Bermudez quien comparte fotos y videos con su ahora esposa.

“Feliz cumpleaños mi amor. Hoy te amo más que ayer pero no más de lo que te amaré mañana. Cuando te vi aquella noche en Las Vegas, sentí una conexión contigo que hasta el día de hoy no sé explicar y me quedo corto de palabras. También recuerdo cuando nos vimos en Miami para el especial navideño de Emilio Estefan. Esa noche me fui pensando en ti y recuerdo la frustración que sentí en el carro pensando qué tal vez no te volvería a ver”, fue parte de su publicación.

Junto a su mensaje, etiquetó una cuenta de Instagram en la que Jennifer suele compartir imágenes y videos presumiendo su talento vocal a más de 25 años de su debut en la música, pero por razones personales decidió interrumpir.

Hasta el momento se desconoce si Jennifer pretenda regresar a la música o solo deleitareá a sus seguidores como la ha venido haciendo a través de sus redes sociales.