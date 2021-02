Jeque de Qatar le niega el saludo a mujeres árbitros

El jeque de la familia real qatarí Joaan bin Hamad Al Thani no saludó de mano a las árbitras brasileñas Edina Alves Batista y Neuza Back, quienes participaron en la Final del Mundial de Clubes el pasado jueves, cuando el Bayern Munich venció a los Tigres de la UANL.

Dicha acción desató críticas y polémica, porque a diferencia del saludo que no dio a las árbitras, el jeque sí lo hizo con los silbantes hombres. ¿POR QUÉ EL JEQUE NO SALUDÓ A LAS SILBANTES DE MANO?

La razón se encuentra en la religión y costumbres del Islam, particularmente en el “Mukhtasar Al-Akhdari” o “Mujtásar al-Ajdari” (título castellanizado), tratado sobre la creencia, oración y purificación en la religión musulmana.

En un tweet publicado por la usuaria Blanche Victoria se critica que el jeque no saluda a las silbantes al “rehusarse a reconocer a las oficiales femeninas con un choque de puños”.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt

