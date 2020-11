Arqueólogo afirma haber encontrado la casa donde se crió Jesucristo

Ya a finales del siglo XIX, los restos de una vivienda del siglo I hallados bajo el Convento de las Hermanas de Nazaret, en la ciudad israelí fue identificada por los especialistas como la casa en la que pasó la infancia Jesucristo.

Sin embargo, en los años treinta, los investigadores desecharon la teoría al no encontrar ninguna prueba. Ahora, Ken Dark, arqueólogo de la Universidad de Reading, vuelve a reavivarla con la publicación de el libro “The Sisters of Nazareth convent: A Roman-period, Byzantine and Crusader site in central Nazareth” (“Convento de las Hermanas de Nazaret: un sitio de la época romana, bizantina y cruzada en el centro de Nazaret”) que recoge las conclusiones de los 14 años de investigación y trabajo de campo que ha llevado a cabo sobre las citadas ruinas.

El especialista publicó en la revista “Biblical Archaeology Review” 2015 los hallazgos iniciales del enclave, donde ya sugería que había sido el hogar de María y José. Ahora, de acuerdo con “The Times”, se confirma por primera vez que el convento se encuentra sobre una vivienda del siglo I que, desde el año 380 se apuntaba que había sido el lugar donde Jesucristo creció.

La estructura que ha sobrevivido muestra que se apoyó en una cueva natural, que contaba con dos pisos de varias estancias y almacenes alrededor de un patio y una terraza en la azotea. La excelente manufactura, según este experto, corroboraría también el hecho de que habría sido realizada por un “tekton”, la descripción de la profesión de José en los evangelios griegos. Con esa denominación se designaba no solo a un carpintero, sino también a alguien que ejercía labores de albañil e incluso de construcción.

Childhood home of Jesus Christ excavated by archaeologist Professor Ken Dark in Nazareth, Israel, after a 14-year study of a stone and mortar dwelling in Nazareth, Israel, underneath the Sisters of Nazareth Convent. #biblicalarchaeology @BibArch https://t.co/wBvKdEWNS8 pic.twitter.com/0w19NKvsfy

— European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) November 23, 2020