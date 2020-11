Biden actualiza su perfil de Twitter y pone que ya es Presidente Electo

El demócrata Joe Biden ha cambiado la descripción en su cuenta de Twitter, después de conocerse las proyecciones de medios como la CNN, AP y Fox News, que le otorgaron la victoria en las presidenciales de EE.UU.

“Presidente electo, esposo de Jill Biden, orgulloso padre y abuelo”, reza ahora el perfil del político.

TE PUEDE INTERESAR: Joe Biden supera 270 votos electorales y será presidente de EEUU

Poco después de conocerse estas proyecciones, Biden declaró en la misma red social que le “honra” haber sido elegido “para dirigir a nuestro gran país”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020